Neuer Formel-1-Besitzer: Teams sollen auch Anteile kaufen

London/New York (dpa) - Nach der Übernahme der Formel 1 will der neue Besitzer Liberty Media die Teams als Mit-Investoren gewinnen. Die Rennställe sollen Anteile an der Rennserie kaufen können, die detaillierten Bedingungen würden demnächst vereinbart, teilte das US-Unternehmen mit. Einige Teams haben demnach bereits Interesse an dem Geschäft signalisiert. Liberty Media hatte am Mittwochabend bekanntgegeben, dass es mit einem 4,4-Milliarden-Dollar-Deal den bisherigen Formel-1-Hauptgesellschafter CVC ablöst. Schon früher hatten einige Teams den Kauf von Formel-1-Anteilen geprüft, wegen zu hoher Forderungen von CVC war dies jedoch gescheitert.

Wawrinka stoppt del Potro - Im US-Open-Halbfinale gegen Nishikori

New York (dpa) - Stan Wawrinka hat die Erfolgsserie des früheren Turniersiegers Juan Martin del Potro gestoppt und das Halbfinale der US Open erreicht. Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz gewann am frühen Donnerstagmorgen in New York gegen den Argentinier 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 6:2. Um 1.20 Uhr Ortszeit verwandelte Wawrinka nach 3:13 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg. In der Vorschlussrunde bekommt es der Weltranglisten-Dritte am Freitag mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun. Der Finalist von 2014 setzte sich gegen den Olympia- und Wimbledonsieger Andy Murray in fünf Sätzen und knapp vier Stunden 1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5 durch.

Medien: US-Schwimmer Lochte wegen Olympia-Ärgers vorerst suspendiert

New York (dpa) - US-Schwimmstar Ryan Lochte wird nach dem Zwischenfall bei den Olympischen Spielen in Rio laut amerikanischen Medienberichten für zehn Monate suspendiert. Damit würde der 32-Jährige die Schwimm-Weltmeisterschaft 2017 in Budapest verpassen. Das berichtete unter anderem der TV-Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Eine Bestätigung für eine Suspendierung des Olympiasiegers durch das Nationale Olympische Komitee der USA und den US-Schwimmverband gab es zunächst nicht.

Profiligen kritisieren Champions-League-Reform der UEFA

Amsterdam (dpa) - Die Vereinigung der Profiligen (EPFL) hat die Champions-League-Reform der UEFA scharf kritisiert. Die Entscheidung habe einen schädlichen Einfluss auf die heimischen Wettbewerbe, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Ende August hatte die Europäische Fußball-Union neue Zugangsregeln für die Königsklasse verkündet. Demnach stellen die vier Topnationen des UEFA-Nationenrankings von der Saison 2018/19 an zumindest für drei Jahre 16 von insgesamt 32 Teams für die Gruppenphase. Bisher waren es elf. Dazu sollen sich die Einnahmen der Topclubs mitunter verdoppeln.

Affäre um WM 2006: FIFA-Ethikkommission will Geldstrafe für Sandrock

Berlin (dpa) - Im Zuge der Ermittlungen um die Vergabe der WM 2006 fordert die ermittelnde Kammer der FIFA-Ethikkommission eine Strafe für den früheren DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock. Wie der Fußball-Weltverband am Donnerstag mitteilte, empfiehlt die Kammer in ihrem abschließenden Bericht, Sandrock zu sozialer Arbeit und einer Strafe von 50 000 Schweizer Franken zu verurteilen. Eine Entscheidung über die Strafe wird die rechtsprechende Kammer treffen. Sandrock wird vorgeworfen die Artikel 13 (Allgemeine Verhaltensregeln), 15 (Loyalität) und 18 (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht) des FIFA-Ethikcodes verletzt zu haben.

UEFA-Kandidat Ceferin wehrt sich gegen "Verschwörungstheorien"

Kopenhagen (dpa) - UEFA-Präsidentschaftsanwärter Aleksander Ceferin hat sich gegen "Verschwörungstheorien" im Zusammenhang mit seiner Kandidatur gewehrt. "Einen Tag bin ich Platinis Marionette, am nächsten bin ich Infantinos Marionette, am dritten bin ich Russlands Marionette, am vierten vielleicht Italiens", sagte der Slowene am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. "Es ist ziemlich schwer für einige Journalisten zu verstehen, dass ein Typ aus dem kleinen Slowenien ein unabhängiger Kandidat sein kann. Aber vertrauen Sie mir, ich bin unabhängig."

Cristiano Ronaldo nach Verletzung im EM-Finale vor Comeback

Madrid (dpa) - Genau zwei Monate nach seiner Verletzung im EM-Finale zwischen Portugal und Frankreich (1:0 nach Verlängerung) nimmt der portugiesische Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo die Torejagd wieder auf. Er werde am Samstag beim Liga-Spiel daheim gegen CA Osasuna mit von der Partie sein, kündigte der 31 Jahre alte Profi des spanischen Rekordmeisters Real Madrid am Donnerstag am Rande einer Werbeaktion in Madrid an. "Ich fühle mich gut", betonte er.

IOC-Chef nicht bei Paralympics-Eröffnung: Beucher verteidigt Bach

Rio de Janeiro (dpa) - Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, hat das Fehlen von IOC-Chef Thomas Bach bei der Eröffnungsfeier der Paralympics verteidigt. "Er hat an dem Staatsakt für den früheren Bundespräsidenten und Außenminister Walter Scheel teilgenommen. Da kann man einfach nicht nach Rio de Janeiro kommen", sagte Beucher am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Rio de Janeiro.

Bayern-Profis Robben und Boateng ab Sonntag im Mannschaftstraining

München (dpa) - Offensivspieler Arjen Robben und Abwehrspieler Jérôme Boateng sollen am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückkehren. Dies kündigte der Münchner Trainer Carlo Ancelotti am Donnerstag vor dem Bundesligaspiel beim FC Schalke 04 an. Robben plagte lange eine erneute Adduktorenverletzung, Boateng litt an einem bei der Fußball-EM in Frankreich erlittenen Muskelbündelriss.

Schalke gegen Bayern ohne Di Santo

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss das Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München am Freitag ohne Franco Di Santo bestreiten. Der Angreifer leide an muskulären Problemen. Zudem sei der Einsatz von Naldo (Rückenbeschwerden) fraglich, sagte Fußball-Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag.