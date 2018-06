Transfersperren gegen Real und Atlético Madrid bestätigt

Zürich/Madrid (dpa) - Die spanischen Spitzenclubs Real und Atlético Madrid sind mit Einsprüchen gegen ihre Transferverbote gescheitert und dürfen bis Januar 2018 keine neuen Spieler verpflichten. Diese Entscheidung gab die FIFA-Berufungskommission am Donnerstag bekannt, nachdem beide Vereine gegen die Transfersperren für je zwei Wechselperioden vorgegangen waren. Als Grund hatte der Fußball-Weltverband "Verstöße im Zusammenhang mit dem internationalen Transfer und der Registrierung von Spielern unter 18 Jahren" angegeben. Atlético muss zudem 900 000 Schweizer Franken zahlen, Real wurde zu einer Geldbuße von 360 000 Schweizer Franken verurteilt. Die Sperren waren bis zu einer Entscheidung ausgesetzt worden.

Füchse Berlin gewinnen erneut die Handball-Club-WM

Doha (dpa) - Die Füchse Berlin haben die Handball-Club-WM gewonnen und ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Die Hauptstädter bezwangen am Donnerstag im Finale den klaren Favoriten Paris St. Germain mit 29:28 (12:15), obwohl sie schon mit sieben Toren zurückgelegen hatten. Die Berliner sind damit das erste deutsche Team, das diesen Wettbewerb zweimal hintereinander gewinnen konnte.

US-Schwimmer Lochte wegen Olympia-Ärgers bis 2017 suspendiert

New York (dpa) - US-Schwimmstar Ryan Lochte wird nach dem Zwischenfall bei den Olympischen Spielen in Rio bis Ende Juni 2017 suspendiert und verpasst damit auch die Weltmeisterschaften in Budapest. Das teilten der US-Schwimmverband und das Nationale Olympische Komitee am Donnerstag mit und erklärten, Lochte habe den Maßnahmen zugestimmt. Der Staffel-Goldmedaillensieger über 4 x 200 Meter erhält keine Olympia-Prämie und wird während der Suspendierung auch sonst keine finanzielle Unterstützung von seinem Verband bekommen. Zudem muss er 20 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

Nach Flaggen-Eklat: IPC schließt weißrussischen Funktionär aus

Rio de Janeiro (dpa) - Das Internationale Paralympics Komitee (IPC) hat den weißrussischen Funktionär von den Paralympics in Rio de Janeiro ausgeschlossen, der bei der Eröffnung die Fahne Russlands gezeigt hat. Nur wenige Stunden nach dem Eklat wurde Andrej Fomotschkin am Donnerstag die Akkreditierung entzogen. Der Sportfunktionär hatte mit seiner Aktion gegen den Ausschluss Russlands wegen der Verwicklung in das staatlich gelenkte Dopingsystem protestiert. "Das IPC wird das weißrussische Nationale Paralympics Komitee daran erinnern, dass politische Proteste während der Paralympischen Spiele verboten sind", teilte das IPC mit.

Erste Paralympics-Medaillen: Judo-Schwestern Brussig gewinnen Silber

Rio de Janeiro (dpa) - Vier Jahre nach ihrem Doppel-Gold von London haben die sehbehinderten Zwillinge Carmen und Ramona Brussig bei den Paralympics in Rio de Janeiro jeweils Silber im Judo gewonnen. Ramona Brussig verlor am Donnerstag in der Klasse bei 52 Kilogramm gegen die Französin Sandrine Martinet und gewann damit die zweite deutsche Medaille, nachdem ihre Schwester Carmen zuvor in der Klasse bis 48 Kilogramm Zweite geworden war.

Deutsche Basketballer in EM-Quali fortan ohne Center Tibor Pleiß

Oberhausen (dpa) - Die deutschen Basketballer müssen im weiteren Verlauf der EM-Qualifikation auf Tibor Pleiß verzichten. Der Center wird umgehend in die USA fliegen, um sich in den Trainingscamps von zwei NBA-Clubs für einen neuen Vertrag zu empfehlen, wie sein Management am Donnerstag mitteilte. "Ich gebe zu, es gibt bessere Zeitpunkte das Team zu verlassen", sagte Pleiß. "Aber ich kann leider viele wichtige Dinge, die meine Zukunft anbelangen, nicht beeinflussen."