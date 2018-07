Köln (SID) - Bei den Paralympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro stehen am Donnerstag die ersten Wettkämpfe an. Nach der Eröffnungsfeier am Vorabend stehen Medaillenentscheidungen im Schwimmen, Judo, Radsport, Schießen und in der Leichtathletik im Blickpunkt. Aussichtsreiche Medaillenkandidaten für Deutschland sind am ersten Tag unter anderem Schützin Manuela Schmermund und Kugelstoßer Niko Kappel.

Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel kann am Donnerstag bei den US Open in New York zum dritten Mal in diesem Jahr ins Endspiel eines Grand- Slam-Turniers einziehen. Im Halbfinale gegen die Dänin Caroline Wozniacki spielt die Olympia-Zweite auch um den Erhalt ihrer Chance auf den Sprung an die Spitze der Weltrangliste.