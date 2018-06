San Francisco (dpa) - Nintendo wagt nach langem Zögern den Schritt auf das Smartphone. Mit "Super Mario Run" für das iPhone wird man ab Dezember erstmals mit eine Figur der japanischen Traditionsfirma auf einem Telefon statt einer Nintendo-Konsole spielen können. "Mario"-Erfinder Shigeru Miyamoto war persönlich an der Entwicklung beteiligt und kam auch auf die Bühne von Apples iPhone-Präsentation in San Francisco, um den Schritt anzukündigen. Die Nintendo-Aktie sprang in einer ersten Reaktion zeitweise um 14 Prozent hoch.

