Istanbul (AFP) Gut eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahrs sind in der Türkei mehr als 11.000 Lehrer unter dem Verdacht suspendiert worden, Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu unterhalten. "Die fraglichen Individuen sind vorläufig suspendiert, also in bezahltem Urlaub, bis zu einer formellen Untersuchung", sagte ein türkischer Regierungsvertreter am Donnerstag. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu sind 11.500 der insgesamt 850.000 Lehrer in der Türkei betroffen.

