Istanbul (AFP) Wegen angeblicher Anschlagspläne haben türkische Sicherheitskräfte am Flughafen von Istanbul eine mutmaßliche Anhängerin der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen. Die Frau wurde am Donnerstag festgenommen, nachdem sie auf dem Atatürk-Flughafen gelandet war, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Demnach reagierten die Sicherheitsbehörden mit der Festnahme auf einen Hinweis, wonach die Frau mit dem Decknamen "Amara" einen Anschlag in Istanbul geplant haben könnte.

