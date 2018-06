Budapest (AFP) In Ungarn ist ein neues Geschichtsbuch, das Ministerpräsident Viktor Orban als "Gründungsfigur des modernen Ungarn" würdigt, auf scharfe Kritik gestoßen. Der Präsident der Vereinigung der Geschichtslehrer (TTE), Laszlo Miklos, sagte dem Nachrichtenportal Index.hu am Donnerstag, das Buch "hätte niemals den Weg in die Hände von Kindern finden dürfen". Das Buch erinnere an die Zeiten des "alten Regimes", sagte Miklos mit Blick auf die kommunistische Ära.

