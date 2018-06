Berlin (AFP) Die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge ist im August erstmals seit einigen Monaten wieder leicht gestiegen: Im so genannten Easy-Verfahren wurden 18.143 Neuankömmlinge registriert, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte. In den vier Monaten davor waren es jeweils rund 16.000 Flüchtlinge gewesen, davor hatten die Zahlen aber deutlich darüber gelegen.

