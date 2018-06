Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Wohnungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Ende 2015 gab es insgesamt 41,4 Millionen Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Seit 2000 sei der Wohnungsbestand damit um knapp sieben Prozent angewachsen. Statistisch gesehen kommen zwei Einwohner auf eine Wohnung.

