Köln (SID) - Die neue Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones muss bei ihrer Premiere auf Mandy Islacker verzichten. Die Angreiferin vom 1. FFC Frankfurt muss für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele der Olympiasiegerinnen am 16. September (18.00 Uhr/ARD) in Moskau gegen Russland und am 20. September (16.00 Uhr/ZDF) in Györ gegen Ungarn aufgrund einer Virusinfektion passen. Jones verzichtete auf eine weitere Nachnominierung.

Zuvor mussten bereits Felicitas Rauch (1. FFC Turbine Potsdam) und Pauline Bremer (Olympique Lyon) wegen muskulärer Probleme absagen. Daraufhin wurden Olympiasiegerin Leonie Maier (Bayern München) und Sara Doorsoun (SGS Essen) nachträglich berufen.

Die DFB-Auswahl trifft sich am kommenden Montag in Frankfurt zum ersten Mal unter der Leitung der neuen Bundestrainerin, um sich auf die Spiele vorzubereiten. Die Begegnungen mit Russland und Ungarn bilden den Abschluss der EM-Qualifikation. Für die Europameisterschaft in den Niederlanden 2017 hatte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schon vor Olympia vorzeitig qualifiziert.