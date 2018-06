Würzburg (SID) - Aufsteiger Würzburger Kickers hat den VfL Bochum düpiert und mit seinem ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erneut für Furore gesorgt. Dank der Treffer von Elia Soriano (62.) und Rico Benatelli (90.+3) setzte sich die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach am 4. Spieltag mit 2:0 (0:0) durch und hat nach dem zweiten Dreier in Folge bereits sieben Punkte auf dem Konto. Die seit drei Spielen sieglosen Bochumer (5) rutschen allmählich in die Krise.

Die Würzburger zeigten sich von Beginn an als völlig gleichwertiger, wenn nicht sogar stärkerer Gegner und hatten nach nur 60 Sekunden durch Soriano bereits die erste Großchance. In der 34. Minute köpfte der Bruder des italienischen Nationalspielers Roberto Soriano (FC Villarreal) nur um Zentimeter am Bochumer Tor vorbei.

Die sonst so spielstarken Westfalen standen tief, blieben in der Vorwärtsbewegung blass. Nach der Pause hatte der VfL seine beste Phase, blieb aber glücklos. Stattdessen schlug Soriano mit einem satten Rechtschuss zu. Kurz vor Schluss setzte Rico Benatelli, Sohn des langjährigen Bochumer Profis Frank Benatelli, noch einen drauf.

Bei den Kickers überzeugte neben Soriano vor allem Tobias Schröck, bei den Bochumern wussten Tom Weilandt und Thomas Eisfeld zu gefallen.