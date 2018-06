Brüssel (SID) - Jamaikas Doppel-Olympiasiegerin Elaine Thompson hat beim Saisonfinale der Leichtathleten in Brüssel ihren Status als schnellste Frau der Welt unterstrichen. Die 24-Jährige siegte beim letzten Diamond-League-Meeting über 100 m in herausragenden 10,72 Sekunden und lief bei leichtem Rückenwind bis auf zwei Hundertstel an ihre Saisonbestmarke heran.

Hinter Thompson, die in Rio über 100 und 200 m triumphiert hatte, landete Europameisterin Dafne Schippers (Niederlande/10,97) mit deutlichem Abstand auf Platz zwei. Dritte wurde Thompsons Landsfrau Christania Williams (11,09).