Rom (SID) - In der Debatte über Roms Olympia-Kandidatur für 2024 haben sich fast alle italienischen Medaillengewinner mit einem offenen Brief an Bürgermeisterin Virginia Raggi für die Fortführung der zuletzt infrage gestellten Bewerbung ausgesprochen. "Wir glauben, dass die Aussicht auf eine Rückkehr Olympias in unser Land der jungen Generation Optimismus und die Möglichkeit gibt, an eine bessere Zukunft zu glauben. Schließen Sie bitte nicht die Tür für eine einmalige Gelegenheit", schrieben die Athleten.

Raggi treibt seit ihrer Wahl zu Roms Bürgermeisterin einen Abbruch der Bewerbung für die Spiele 2024 voran. Sie begründet ihre Haltung mit den hohen Kosten und Roms aktuell nicht annähernd zu beziffernden Verbindlichkeiten. Zuletzt hatte Raggi die Pläne der Olympia-Befürworter gar als "unethisch" bezeichnet. Bis Ende September soll ein Gespräch zwischen ihr und Roms Bewerbungschef Giovanni Malago Klarheit über die weitere Vorgehensweise bringen.

Rom ist für 2024 derzeit einer von vier Bewerbern, außerdem kandidieren Paris, Budapest und Los Angeles. Die Vergabe erfolgt im September 2017. Deutschlands Kandidat Hamburg hatte seine Bewerbung Ende 2015 nach dem gescheiterten Referendum zurückgezogen.