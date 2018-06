Timmendorfer Strand (SID) - Die Party geht weiter: 23 Tage nach ihrem Olympiasieg von Rio haben Laura Ludwig und Kira Walkenhorst auch die deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften gewonnen. Das Hamburger Duo setzte sich im Endspiel in Timmendorfer Strand gegen Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) mit 2:0 (22:20, 23:21) durch und beendete eine perfekte Saison mit dem dritten gemeinsamen DM-Titel.

Vor 6000 Zuschauer in der ausverkauften Ahmann/Hager-Arena ließen sich die Olympiasiegerinnen in einem hochklassigen Finale auch von der zähen Gegenwehr ihrer Kontrahentinnen und Rückständen in beiden Sätzen nicht verunsichern. Am Ende blieben die Favoritinnen in ihren fünf Begegnungen an der Ostsee ohne Satzverlust.

Die ehemaligen Vize-Weltmeisterinnen Karla Borger und Britta Büthe erreichten zum Abschluss ihrer gemeinsamen Karriere den dritten Platz durch einen 2:0 (21:18, 21:18)-Sieg gegen Melanie Gernert/Tatjana Zautys (Berlin/Winnenden). Das Duo hatte im Halbfinale gegen Ludwig/Walkenhorst 0:2 (18:21, 7:21) verloren.

In Rio hatten Ludwig und Walkenhorst als erstes europäisches Frauenteam Olympiagold im Beachvolleyball gewonnen. Es folgte ein dreiwöchiger Marathon mit Fernsehauftritten, Galas und Sponsorenterminen. Den erneuten Sieg bei der deutschen Meisterschaft hatten die beiden deshalb im Vorfeld als "nicht selbstverständlich" bezeichnet.