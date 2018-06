New York (dpa) - Broadway-Debüt für Danny DeVito (71): Der US-Schauspieler habe eine Rolle in dem Stück "The Price" von Arthur Miller übernommen, teilte das New Yorker Roundabout-Theater mit. Die Neuinszenierung des Familiendramas von 1968 soll im Februar kommenden Jahres Premiere feiern.

DeVito gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods, war aber bislang noch nie am New Yorker Broadway aufgetreten.