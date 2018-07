Ankara (AFP) Nach wochenlangen Spannungen nach dem Putschversuch in der Türkei wollen die EU und die Regierung in Ankara ihre Beziehungen normalisieren. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Erweiterungskommissar Johannes Hahn sprachen sich bei einem Besuch in Ankara am Freitag für die Öffnung weiterer Verhandlungskapitel im Verfahren für einen EU-Beitritt der Türkei aus. Beide zeigten sich auch weiterhin offen für die zwischen EU und Türkei strittige Visafreiheit für Türken.

