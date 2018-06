Athen (AFP) Im Zusammenhang mit dem Gasflaschenfund in Paris ist nach Angaben von Präsident François Hollande ein Anschlag vereitelt worden. Hollande sagte am Freitag in Athen nach der Bekanntgabe weiterer Festnahmen, eine Gruppe sei zerschlagen worden. "Aber es gibt weitere", fügte er hinzu. Am Wochenende war im Zentrum der französischen Hauptstadt nahe der Kathedrale Notre Dame ein verdächtiges Auto mit Gasflaschen entdeckt worden.

