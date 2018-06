Hamburg (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rechnet einem Bericht des "Spiegel" zufolge wegen des Ausscheidens Großbritanniens aus der EU mit steigenden Finanzlasten für Deutschland. Das Nachrichtenmagazin zitiert in seiner aktuellen Ausgabe aus einer internen Vorlage des Finanzministeriums, in der Schäubles Beamte eine "Erhöhung des deutschen Anteils an der Finanzierung des EU-Haushalts um rund 4,5 Milliarden Euro jeweils für die Jahre 2019 und 2020" für möglich halten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.