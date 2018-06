Rio de Janeiro (AFP) NRW-Staatssekretär Bernd Neuendorf (SPD) ist am Rande der Paralympics in Rio de Janeiro ausgeraubt worden. Der 55-Jährige und seine drei Begleiter seien am Freitagabend von einem mit einem Messer bewaffneten Mann bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert worden, berichtete der Sport-Informations-Dienst (SID) am Samstag unter Berufung auf den Deutschen Behindertensportverband.

