Großrückerswalde (AFP) Tödlicher Ausgang eines Flugplatzfestes im Erzgebirge: Ein Segelflugzeug und ein Ultraleichtflugzeug berührten sich nach Angaben der Polizei am Samstag bei der Veranstaltung im sächsischen Großrückerswalde in der Luft. Während der Pilot des Segelflugzeugs die Maschine landen konnte, stürzte das Ultraleichtflugzeug in ein Feld - zwei Insassen starben.

