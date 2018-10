Paris (AFP) Nach der Festnahme mehrerer mutmaßlicher Islamistinnen in Frankreich sind die Ermittlungen zu den Anschlagsplänen der Gruppe in vollem Gange. Die Verdächtige Ornella G. wurde am Samstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ihr ebenfalls in Gewahrsam genommener Freund wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

