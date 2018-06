Gelsenkirchen (SID) - Stürmer Klaas-Jan Huntelaar hat beim 0:2 (0:0) von Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga gegen Bayern München am Freitag eine Gehirnerschütterung erlitten. Wie die Königsblauen am Samstag mitteilten, besteht dennoch eine gute Chance auf einen Einsatz des Niederländers im Europa-League-Spiel bei OGC Nizza am Donnerstag. Huntelaar hatte in der 67. Minute nach einem Zusammenprall benommen ausgewechselt werden müssen.