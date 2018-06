Jerusalem (AFP) Fünf Tage nach dem Einsturz des Rohbaus einer Tiefgarage in Tel Aviv haben israelische Soldaten ein sechstes und letztes Todesopfer aus den Trümmern geborgen. Eine Militärsprecherin sagte am Samstag, es gebe keine weiteren Vermissten mehr. Nach Angaben der Polizei mussten diese sowie zwei am Freitag geborgene Leichen noch identifiziert werden.

