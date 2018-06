Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga stehen die Nationalspieler Mario Götze und Mario Gomez im Fokus. Götze gibt für Vizemeister Borussia Dortmund im Spiel bei Neuling RB Leipzig voraussichtlich sein Pflichtspieldebüt nach seiner Rückkehr aus München. Gomez feiert beim VfL Wolfsburg nach Angaben von Trainer Dieter Hecking gegen den 1. FC Köln mit Sicherheit sein Comeback in der Bundesliga. Brisanz verspricht das Hessen-Derby zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt. In den weiteren Spielen treffen am Samstag Bayer Leverkusen und der Hamburger SV, der FC Ingolstadt und Hertha BSC sowie Rückkehrer SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach aufeinander.

Angelique Kerber kann im Endspiel der US Open in New York die Nummer eins der Weltrangliste mit ihrem zweiten Grand-Slam-Titel krönen. In ihrem dritten Grand-Slam-Finale 2016 trifft die Australian-Open-Siegerin auf Williams-Bezwingerin Karolina Pliskova aus Tschechien.

Die deutschen Basketballer sind erneut in der EM-Qualifikation gefordert. Im vierten Gruppenspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming drei Tage nach der Heimniederlage gegen die Niederlande in Naestved auf Gastgeber Dänemark und benötigt einen Sieg, um weiterhin aus eigener Kraft die EM-Qualifikation schaffen zu können. Die Entscheidung in der Gruppe fällt allerdings erst in der kommenden Woche in den Begegnungen mit Österreich und den Niederlanden.