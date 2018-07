Taipeh (AFP) Der Busunfall in Taiwan, bei dem im Juli eine komplette chinesische Reisegruppe ums Leben kam, wurde durch den Suizid des Fahrers verursacht. Wie die taiwanische Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, zündete der Fahrer den Bus an, der daraufhin brennend auf einer Schnellstraße in eine Leitplanke fuhr.

