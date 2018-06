New York (AFP) Nach dem erneuten Atomtest Nordkoreas hat sich der UN-Sicherheitsrat am Freitag darauf geeinigt, eine Resolution mit neuen Sanktionen gegen Pjöngjang auszuarbeiten. Die Mitglieder des Gremiums "werden unverzüglich damit beginnen", einen Entwurf mit angemessenen Maßnahmen zu erarbeiten, sagte Neuseelands UN-Botschafter Gerard van Bohemen, der amtierender Ratsvorsitzender ist. Nachdem Erdbebenwarten am Freitag Erdstöße der Stärke 5,3 im Bereich des nordkoreanischen Atomtestgeländes Pyunggye-Ri registriert hatten, hatte Nordkorea mitgeteilt, bei einem Test sei ein "neu entwickelter Atomsprengkopf" erfolgreich gezündet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.