Berlin (AFP) Bundestagsabgeordnete sollen für ihre Babys einen Wickel- und Stillraum bekommen. Das teilte Parlamentspräsident Norbert Lammert (CDU) der Abgeordnetengruppe "Eltern in der Politik" in einem Brief mit, der der "Welt am Sonntag" vorliegt. Darin sagt Lammert einen eigenen Raum auf der Präsidialebene des Reichstages zu, inklusive eines Kühlschranks zur Lagerung abgepumpter Milch.

