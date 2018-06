Swansea (SID) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Diego Costa hat die erste Niederlage des FC Chelsea unter dem neuen Teammanager Antonio Conte in der englischen Premier League verhindert. Mit seinem zweiten Tor in der 81. Minute sicherte der Stürmer den Blues am Sonntag noch ein 2:2 (1:0) bei Swansea City. Mit zehn Punkten belegen die Londoner, die ihre ersten drei Spiele gewonnen hatten, Platz zwei - zwei Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City.

Costa hatte Chelsea vor der Pause (18.) in Führung gebracht. Doch Islands EM-Held Gylfi Sigurdsson per Foulelfmeter (60.) und der Niederländer Leroy Fer (62.) drehten mit einem Doppelschlag das Spiel, ehe Costa noch einmal zuschlug.