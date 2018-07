Rom (SID) - Mick Schumacher hat sich eindrucksvoll im Titelkampf der italienischen Formel-4-Meisterschaft zurückgemeldet. Der 17-Jährige vom Prema Power Team feierte am Sonntagmorgen auf der Rennstrecke Vallelunga vor den Toren Roms seinen vierten Saisonsieg. Zum Abschluss des Wochenendes holte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Nachmittag zudem den zweiten Platz.

Schumacher, der im ersten Rennen am Samstag schon Rang drei belegt hatte, greift zwei Wochenenden vor dem Saisonende damit wieder nach der Gesamtführung. Noch liegt Marcos Siebert mit 191 Punkten vorne, der Argentinier holte auf dem Autodromo Vallelunga jedoch nur die Plätze sechs, fünf und sechs. Schumacher hat mit nun 184 Punkten nur noch sieben Zähler Rückstand.

Besonders mit seiner Aufholjagd im dritten Rennen beeindruckte der Teenager. In dem durch eine Safety-Car-Phase stark verkürzten Rennen arbeitete Schumacher sich von Startplatz zehn durch einige mutige Überholmanöver in kürzester Zeit auf den zweiten Platz vor. Die italienische Formel 4 fährt in dieser Saison noch auf den Traditionsstrecken in Imola (24./25. September) und Monza (29./30. Oktober).