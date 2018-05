Dortmund verliert bei Neuling Leipzig 0:1 - zweiter Sieg für Hertha

Leipzig (dpa) - Borussia Dortmund hat am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel verlor am Samstag bei Neuling RB Leipzig 0:1. Hertha BSC hat dagegen den zweiten Sieg geholt und ist damit erster Verfolger von Spitzenreiter Bayern München. Die Berliner gewannen beim FC Ingolstadt 2:0. Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen verbuchte beim 3:1 gegen den Hamburger SV den ersten Saisonsieg. Westrivale Borussia Mönchengladbach verlor indes bei Aufsteiger SC Freiburg 1:3. Der SV Darmstadt 98 siegte im Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt 1:0. Torlos trennten sich der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln.

Sieg für Klopp und Liverpool im ersten Saison-Heimspiel

Liverpool (dpa) - Erfolgreiche Heimpremiere für Jürgen Klopp und den FC Liverpool im ausgebauten Stadion an der Anfield Road: Die Reds kamen am vierten Spieltag der Premier League zu einem 4:1 (2:1) gegen den englischen Fußball-Meister Leicester City und verbesserten sich mit nun sieben Punkten auf den fünften Platz. Leicester hat dagegen den Start verpatzt und liegt bereits acht Zähler hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter Manchester City.

Riesen-Blamage für Barcelona - Ronaldo trifft für Real bei Comeback

Madrid/Barcelona (dpa) - Ohne den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich der spanische Fußball-Meister FC Barcelona in der Primera Division kräftig blamiert. Die Katalanen kassierten am dritten Spieltag daheim eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen CD Alaves und mussten damit die ersten Punktverluste einstecken. Dagegen ist beim Erzrivalen Real Madrid das Comeback von Weltfußballer Cristiano Ronaldo zwei Monate nach seiner Verletzung im EM-Finale geglückt. Der Star des Europameisters Portugal erzielte beim 5:2 (3:0) von Real Madrid gegen CA Osasuna am Samstag gleich ein Tor.

Perfekter Start: Potsdamer Fußballerinnen bezwingen Frankfurt 3:0

Potsdam (dpa) - Den Fußballerinnen von Turbine Potsdam ist ein perfekter Start in die neue Bundesliga-Saison gelungen. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph den Rekordmeister 1. FFC Frankfurt mit 3:0 (1:0) und feierte am zweiten Spieltag den den zweiten Sieg.

Leipziger Martin Schulz erster Paralympics-Sieger im Triathlon

Rio de Janeiro (dpa) - Martin Schulz aus Leipzig ist erster Paralympics-Sieger im Triathlon. Der dreimalige Weltmeister gewann am Samstag bei den Weltspielen der Behindertensportler in Rio de Janeiro die Premiere über 750 Meter Schwimmen, 20,92 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen souverän. Nach 1:02,37 Stunden verwies der 26-Jährige, dem der linke Unterarm fehlt, an der Copacabana den Kanadier Stefan Daniel und Jairo Ruiz Lopez aus Spanien auf die Ränge zwei und drei.

Quintana vor Vuelta-Gesamtsieg - Attacken von Froome ohne Erfolg

Alto de Aitana (dpa) - Nairo Quintana hat die letzten Angriffe auf das Rote Trikot souverän pariert und steht vor seinem ersten Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt. Der kolumbianische Radprofi verteidigte am Samstag auf der schweren Bergetappe zum Alto de Aitana hinauf seinen Vorsprung in der Gesamtwertung von nun 1:23 Minuten auf Tour-de-France-Champion Christopher Froome. Am Sonntag muss er auf der Flachetappe nach Madrid sein Leader-Trikot nur noch sicher ins Ziel bringen. Den Tagessieg sicherte sich der Franzose Pierre Latour.

Blamage für Basketballer: Niederlage in EM-Quali gegen Dänemark

Naestved (dpa) - Die deutschen Basketballer haben in der EM-Qualifikation die nächste heftige Blamage kassiert. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming verlor am Samstag in Naestved beim zuvor sieglosen Dänemark nach drei Verlängerungen mit 102:106 (92:92, 84:84, 73:73, 37:48) und muss nach der zweiten Niederlage um den Sprung zur EM 2017 bangen.

SG Flensburg-Handewitt überrollt Hannover - Melsungen in der Krise

Hannover (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat bereits am zweiten Bundesliga-Spieltag ein Ausrufezeichen im Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft gesetzt. Der Titelanwärter deklassierte am Samstag im Auswärtsspiel den TSV Hannover-Burgdorf mit 35:20 (16:8). Die hessischen Clubs MT Melsungen und HSG Wetzlar bilanzierten einen Sieg und eine unerwartete Niederlage. Melsungen leistete sich einen unerwarteten 25:29 (15:15)-Ausrutscher bei Aufsteiger HC Erlangen. Wetzlar freute sich nach dem Coup gegen den THW Kiel über einen 26:22 (14:13)-Auswärtssieg bei HBW Balingen-Weilstetten.

Kassel gewinnt erstes DEL-Summer-Game - 5:4 in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Kassel Huskies haben das erste "Summer Game" im deutschen Eishockey gewonnen. Zum Auftakt der DEL2 entschied der Vorjahresmeister in der zweithöchsten Spielklasse am Samstagabend das Hessen-Derby gegen Gastgeber Löwen Frankfurt mit 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) nach Verlängerung für sich. Vor 30 000 Fans in der Frankfurter WM-Arena avancierte Jack Downing mit seinem Treffer in der 3. Minute der Overtime zum umjubelten Matchwinner für Kassel.

Britscher Springreiter Davenport gewinnt Championat in Paderborn

Paderborn (dpa) - Der Brite James Davenport hat die zweitwichtigste Springprüfung beim Reitturnier "Paderborn Challenge" für sich entschieden. Auf seinem Wallach Tiger sicherte er sich am Samstag den Sieg im mit 30 000 Euro dotierten Championat. Im Stechen blieb das Paar ohne Strafpunkte und erzielte die beste Zeit. Zweiter wurde der Niederländer Willem Greve auf Carrera vor Jana Wargers aus Emsdetten auf Lacoste. Insgesamt hatten 17 von 55 Startern das Stechen erreicht, neun von ihnen bewältigten den entscheidenden Durchgang ohne Fehler.