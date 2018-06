Rio de Janeiro (SID) - Martina Willing hat auch bei ihren siebten Paralympics eine Medaille gewonnen. In der Speerwurf-Konkurrenz von Rio de Janeiro belegte die 56-Jährige aus Cottbus mit 22,22 m Rang zwei hinter der in Trier lebenden Lettin Diana Dadzite (23,26) und holte mit Silber ihre insgesamt zwölfte Paralympics-Medaille seit 1992.

Willing leidet bereits seit ihrer Geburt an einer Sehstörung und erblindete mit 21 vollständig. Nach einem Sturz im Langlauf bei den Winter-Paralympics 1994 in Lillehammer musste sie sich einer Knieoperation unterziehen. Eine durch die Betäubungsspritze ausgelöste Blutung im Rückenmark führte dabei zur Querschnittlähmung.