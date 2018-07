New York (SID) - Bundespräsident Joachim Gauck hat Angelique Kerber zu ihrem Titel bei den US Open in New York gratuliert. "Spiel, Satz und Sieg: Mit Ihnen freuen sich heute viele Menschen in Deutschland über Ihren großen Erfolg", schrieb Gauck: "Mit Ihren Spielen ? sei es bei den Australian Open, in Wimbledon oder bei den Olympischen Spielen ? begeistern Sie die Tennisfreunde und haben sicher auch viele neu für diesen traditionsreichen Sport gewinnen können."

Kerber (28), die am Montag erstmals als Weltranglistenerste geführt wird, hatte im Finale von Flushing Meadows die Tschechin Karolina Pliskova 6:3, 4:6, 6:4 bezwungen. Sie krönte damit das beste Grand-Slam-Jahr ihrer Karriere. Bereits bei den Australian Open in Melbourne hatte sie triumphiert, in Wimbledon das Finale erreicht. Zudem gewann Kerber in Rio olympisches Silber.