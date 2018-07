New York (dpa) - Die deutsche Tennis-Legende Steffi Graf hat Angelique Kerber zum Sieg bei den US Open und zum Sprung auf Weltranglistenplatz eins gratuliert. "Klasse erarbeitet, gekämpft und Nervenstärke bewiesen!", schrieb die ehemalige Nummer eins der Welt auf Facebook. Mit einem 6:3, 4:6, 6:4 über Karolina Pliskova aus Tschechien hatte Kerber erstmals beim vierten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison triumphiert. Am Montag wird die 28-Jährige Serena Williams als Nummer eins der Welt ablösen.

