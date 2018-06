New York (SID) - DTB-Präsident Ulrich Klaus erhofft sich vom Triumph von Angelique Kerber (Kiel) bei den US Open einen Aufschwung der Sportart. "Mit dem Auftreten von Angie ist der deutsche Tennissport wieder in die positiven Schlagzeilen gekommen. Und so hoffen wir alle, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten einen neuen Tennisboom erleben können", meinte Klaus in einem vom Deutschen Tennis Bund veröffentlichten Statement.

Klaus ist "stolz" auf Kerber. "Während des Endspiels war ich richtig aufgeregt und aufgewühlt. Ich habe mit ihr gezittert", sagte der pensionierte Pädagoge, der auch Laura Siegemund (Metzingen) zum Titel im Mixed gratulierte.