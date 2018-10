New York (SID) - Bethanie Mattek-Sands und Lucie Safarova haben erstmals die Doppelkonkurrenz bei den US Open in New York gewonnen. Das amerikanisch-tschechische Duo gewann gegen die topgesetzten Französinnen Caroline Garcia/Kristina Mladenovic 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Für Mattek-Sands und Safarova ist es der dritte gemeinsame Grand-Slam-Titel nach den Australian Open und French Open 2015. Garcia/Mladenovic triumphierten in diesem Jahr in Roland Garros.