Canberra (AFP) Ein Hobby-Ermittler aus den USA hat den australischen Behörden am Montag weitere mögliche Wrackteile der seit zweieinhalb Jahren verschollenen malaysischen Passagiermaschine übergeben. Die an den Stränden von Madagaskar angespülten Teile schienen aus dem Inneren der vermissten Boeing-777 zu stammen, eines von ihnen weise Brandspuren auf, sagte Blaine Gibson nach seinem Treffen mit Vertretern der Untersuchungsbehörde ATSB in Canberra.

