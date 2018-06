Berlin (AFP) Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft haben von der Bundesregierung eine Erhöhung der Finanzhilfen für den weltweiten Kampf gegen gegen Aids, Tuberkulose und Malaria gefordert. "Sie entscheiden, ob Deutschland seiner Verantwortung im Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria gerecht wird", heißt es in einem offenen Brief, der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) nach Angaben der Kampagnenplattform One am Montag zugestellt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.