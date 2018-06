Landau in der Pfalz (AFP) Den Fund einer zwei Meter langen Würgeschlange hat ein Mann in Rheinland-Pfalz am Montag der Polizei gemeldet. Der Mann habe das Tier in Billigheim-Ingenheim im Freien entdeckt, teilten die Beamten in Landau mit. Da es sich nicht um eine einheimische Schlange gehandelt habe, sei ein Experte konsultiert worden, der sie eingefangen habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.