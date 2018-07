Kassel (AFP) Mit Handschellen und einem Gürtel haben Polizisten in Hessen ein entlaufenes Pony und einen ausgebüxten Esel wieder eingefangen. Wie die Beamten in Kassel am Montag mitteilten, liefen die beiden Tiere am Samstag durch ein Wohngebiet der nordhessischen Stadt und liefen Gefahr, auf eine Bundesstraße zu geraten. Zunächst sei daher eine Straßensperre errichtet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.