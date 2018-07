Poitiers (AFP) Häftlinge haben in Westfrankreich ein Gefängnisgebäude besetzt und in der Haftanlage Feuer gelegt. Die Meuterei in der Haftanstalt von Vivonne in der Nähe von Poitiers halte derzeit noch an, hieß es am späten Abend aus Justizkreisen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten einige der Insassen einem Wärter die Schlüssel gestohlen. Sie öffneten damit die Zellen anderer Gefangener und erlangten die Kontrolle über das Gebäude.

