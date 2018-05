Frankfurt/Main (SID) - Der Free-TV-Sender RTL aus Köln überträgt aber der Saison 2017/18 bis zur Spielzeit 2020/21 am Montagabend eine Zusammenfassung aller Spiele der Fußball-Bundesligen. Das entsprechende Rechtepaket, das die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag vergab, umfasst die Sendezeit zwischen 22.15 und 24.00 Uhr. RTL zeigt damit erstmals seit 1992 wieder Bundesliga-Fußball.

Zudem vergab die DFL die Rechte für die zeitversetzte Highlight-Berichterstattung von den Spielen der 2. Bundesliga im Free-TV am Freitag zwischen 22.30 und 24.00 Uhr sowie am Sonntag zwischen 19.30 und 21.15 Uhr an den Pay-TV-Sender Sky.

Leer ging Sport1 bei der 2. Bundesliga aus, von der der Sender seit 1993 berichtet. Sport1 verfügt damit nur noch über die Rechte am Sonntag zwischen 6.00 und 15.00 Uhr. In diesen Zeitraum fällt der Fußball-Talk Doppelpass.

Für Roman Steuer, Vizepräsident Sport von Sky Deutschland, ist das neue Paket eine wichtige Stärkung der Marktposition: "Die Rechte sind ein wichtiger Programmbestandteil für unseren Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, der ab Dezember 2016 im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar sein wird und damit allen Zuschauer auch ohne Sky Abonnement zur Verfügung steht."

Im Hause RTL ist noch nicht offiziell, wie mit den neuen Rechten verfahren wird. "Wir werden uns in den kommenden Wochen in der Gruppe zusammensetzen und überlegen, wie wir mit diesem Recht der Nachverwertung umgehen. Es ist ja alles noch ganz frisch. Wir haben in der RTL-Gruppe genügend Sender, die für eine Nachverwertung in Frage kommen. Mehr wollen wir derzeit dazu noch nicht sagen", sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe dem SID.

Ein denkbares Szenario wäre die Austrahlung des erworbenen Fußball-Produkts auf RTL Nitro. Dort wurden bereits Spiele der Qualifikation zur Fußball-EM in Frankreich gezeigt. Auch in der begonnenen WM-Qualifikation werden Begegnungen ausgestrahlt. RTL Nitro würde sich damit immer mehr zu einem Nischen-Sender im Sport entwickeln. Neben Fußball wird dort auch Profiboxen und Motorsport übertragen.