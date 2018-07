Zagreb (AFP) Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Kroatien hat sich in der Nacht zu Montag ein leichter Vorsprung für die Nationalisten abgezeichnet. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen konnte die nationalistische HDZ mit 61 Parlamentssitzen rechnen, das von der sozialdemokratischen SDP angeführte Mitte-Links-Lager kam auf 54 Sitze. Der konservativ ausgerichteten Partei Most wurden zwölf Sitze vorhergesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.