Wien (dpa) - Österreich hat sich auf einen neuen Wahltermin bei der Suche nach einem Bundespräsidenten geeinigt: Am 4. Dezember wird die Bevölkerung wieder an die Urnen gebeten, berichtet die Nachrichtenagentur APA kurz nach der Verschiebung des regulären Wahlgangs. Zuvor hatte Innenminister Wolfgang Sobotka gesagt, dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl am 2. Oktober wegen schadhafter Wahlkarten nicht möglich sei. Der Klebstoff an den Unterlagen löst sich auf und lässt so Stimmen ungültig werden.

