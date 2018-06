Sofia (AFP) In Bulgarien sind bis zu sechs Flüchtlinge bei einem Bootsunglück in der Donau ertrunken. Nach dem Unglück seien die Leichen eines Fünfjährigen und eines jungen Mannes geborgen worden, teilte die Grenzpolizei am Dienstag mit. Die Suche nach den vier weiteren Opfern des Unglücks, unter ihnen drei Kinder, dauerten an.

