Rostock (AFP) Bei einem fremdenfeindlichen Übergriff in Rostock sind zwei Ausländer angegriffen und beschimpft worden. Die Opfer warteten am Montagabend an einer Bushaltestelle, als sie von zwei betrunkenen 32 Jahre alten Männern attackiert und mit volksverhetzenden Parolen beleidigt wurden, wie die Polizei am Dienstag in Rostock mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.