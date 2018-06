Wolfsburg (AFP) In einem Altkleidercontainer im niedersächsischen Wendhausen ist ein totes Baby gefunden wurde. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens machte am Dienstagmorgen den grausigen Fund bei der Leerung des Containers, wie die Polizei in Wolfsburg mitteilte. Die Beamten richteten eine 25-köpfige Mordkommission ein.

