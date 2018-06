Berlin (AFP) Flüchtlinge in Deutschland stehen im Visier von Betrügern und Geschäftemachern. Jeder fünfte von 337 befragten arabischsprachigen Flüchtlingen sei nach eigener Einschätzung schon einmal betrogen worden, sagte am Dienstag Berlins Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) bei der Vorstellung einer Studie zu Flüchtlingen in ihrer Eigenschaft als Verbraucher. "Ich finde bedrohlich, dass der überwiegende Teil von Menschen aus der eigenen Community betrogen wurde", sagte Heilmann.

