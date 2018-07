Köln (AFP) Der Paragraf 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte, wurde mit Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 ins Strafgesetzbuch aufgenommen. In der NS-Zeit wurden die Vorschriften verschärft und in dieser Form später in bundesdeutsches Recht übernommen.

