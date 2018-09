Washington (AFP) Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, sorgt sich um die Kritik vieler Politiker am Freihandel. Es gebe das "steigende Risiko" von Politkern im Wahlkampf, die versprächen, mit Strafzöllen oder ähnlichen Handelshemmnissen gegen ausländische Handelspartner vorzugehen, heißt es in einer Rede Lagardes, die sie am Dienstag in Toronto halten sollte. Darüber sei sie "tief besorgt".

