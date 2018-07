Jakarta (dpa) - Ein Frachtflugzeug mit fast 15 Tonnen Treibstoff an Bord hat in der indonesischen Provinz Papua eine Bruchlandung hingelegt. Wie durch ein Wunder sei aber nichts passiert, berichtete die Polizei. Bei der Boeing 737-300 der Trigana Air sei das Fahrgestell zu Bruch gegangen, als die Maschine aufsetzte. Sie sei am Wanena-Flughafen mit dem Rumpf über die Landebahn geschlittert. Die Frachttanks mit dem Treibstoff wurdenh aber nicht beschädigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.